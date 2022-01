Appartement aan de kust in een jaar tijd meer dan 11 procent duurder: "Nog populairder door coronacrisis"

Tot slot blijkt ook dat de gemiddelde huizenprijzen voor het eerst in 5 jaar trager stijgen in de centrumsteden (+7%) dan in de rest van Vlaanderen (+9%). "Sinds 2018 zagen we eigenlijk steevast de omgekeerde beweging: prijzen die sneller evolueerden in de centrumsteden dan in de rest van Vlaanderen", weet professor Damen. "Een mogelijke verklaring is dat huizenjagers sinds corona meer belang zijn gaan hechten aan grotere woonoppervlaktes en tuinen of veel groen in de omgeving. En dat zijn natuurlijk zaken die je in de steden minder gemakkelijk vindt."