Argentijnen kreunen onder hitte, Buenos Aires met 41 °C heel even heetste plek op aarde

De huidige hitte breekt vooralsnog geen record, maar schurkt daar wel danig tegen aan. Gisteren was het rond 16 uur plaatselijke tijd 41 graden in Buenos Aires, de heetste dag sinds 1957. Het is ook de op één na hoogste temperatuur die ooit gemeten is in de stad, sinds de metingen startten in 1905.

Argentinië was daardoor even de heetste plaats op aarde, heter dan in bepaalde regio's in Australië, waar het 's nachts is afgekoeld. In de zomer is dat in het verleden nog al eens gebeurd in Argentinië (in Zuid-Amerika is het nu zomer).