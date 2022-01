BEKIJK - Arno speelt straks Radio 1 Sessie: "Ik leef vandaag, misschien is dit het laatste concert dat ik doe"

De zanger heeft het al vaker gezegd, dat muziek zijn muze is, iets wat hem rechthoudt en ook vandaag herhaalt hij dat. "Het repeteren doet mij heel goed, ik ben verslaafd aan muziek en aan die adrenaline. Zij (de muziek) heeft mij nog nooit bedrogen, geeft me kracht en zorgt dat mijn geest en lichaam één is. Sommige mensen mediteren of doen yoga, voor mij is dat muziek. Het is ongelofelijk wat dat geeft van kracht, psychisch en lichamelijk, zeker in mijn hoofd maakt dat alles één."

Arno benadrukt dat hij alles te danken heeft aan de muziek. "Ik heb geluk gehad, ik heb de wereld gezien, ik heb overal gespeeld, in de VS, in Vietnam, in Scandinavië en ik heb de wereld gezien dankzij haar, de muziek."