Baanbrekende plannen voor Vesten rond Mechelen: eenrichtingsverkeer en meer plaats voor fietsers en voetgangers

Vanaf augustus 2022 zullen de Vesten in Mechelen er al een heel pak anders uitzien. Om meer ruimte te geven aan de zwakke weggebruiker, zullen auto's er in één richting over de stadsring moeten, over de buitenste rijstroken. Op de ruimte die daardoor vrijkomt, komen er fietspaden in beide richtingen en een busbaan. Ook voetgangers krijgen overal meer plaats. De overige ruimte wordt gebruikt om meer groen en sport- en ontmoetingsplekken te creëren. Verkeer dat de binnenkant van de Vesten wil bereiken, doet dat via busbanen, fietsstraten of parallelwegen langs de Vesten.