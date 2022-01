Belgische Oscarinzending "Un monde" 10 keer genomineerd voor filmprijzen Magritte du Cinéma

De Belgische Oscarinzending "Un monde" van Laura Wandel is 10 keer genomineerd voor les Magritte du Cinéma, de Franstalige filmprijzen in ons land die op 12 februari uitgereikt worden. "Une vie démente" is de topfavoriet met 12 nominaties. "Dealer" van Jeroen Perceval is een van de kanshebbers in de categorie beste Vlaamse film.