Zorgsector wil meer besmet personeel kunnen inzetten, Margot Cloet: "We moeten ons op alles voorbereiden"

De situatie op de werkvloer is natuurlijk volledig anders dan in de gezondheidszorg, dat beseft Timmermans ook. “In de zorgsector en zeker op de covidafdeling is men het gewoon om van kop tot teen ingepakt te zijn, en dat is ook een goed afgebakende omgeving met zelfs quarantainemaatregelen per individu. "

"In de private sector, waar bijna 3 miljoen mensen actief zijn, ligt dat moeilijker", stelt Timmermans. "Je kan niet iedereen zomaar voorzien van een gezichtsscherm en een mondmasker en zo op pad sturen.”