Binnenkort meer vogels te spotten in natuurdomein De Blankaart: "Deze lente een koppeltje ooievaars"

De aandachtige wandelaar kon vorig jaar een ooievaar spotten in het natuurgebied. "We veronderstellen dat er deze lente misschien meerdere koppels ooievaars komen. Deze winter blijft ook een kraanvogel hangen, wie weet blijft die ook bij ons hangen. Op termijn verwachten we ook de otter weer in het gebied. Er is een hele grote evolutie bezig op vlak van vogels, het wordt er alleen maar beter op!", besluit Vandenbroucke.