Inheemse jongeman draagt vader urenlang op rug door Braziliaanse regenwoud naar vaccinatiecentrum

De inheemse Zó'é-bevolkingsgroep waartoe de jongeman en zijn vader behoren, woont in de staat Pará, in het noorden van Brazilië, op een grondgebied van zo'n 670.000 hectare. Het is een regio waar het regenwoud zeer goed bewaard is gebleven en met een enorme biodiversiteit.

Volgens gezondheidswerkers die er actief zijn, bestaan de Zó'é uit zo'n 325 mensen die verspeid over het grondgebied in meer dan 50 dorpen wonen. Doorheen het jaar verhuizen ze geregeld van woonplaats.