Britse premier Boris Johnson geeft "korte aanwezigheid" op coronafeestje tijdens lockdown toe, oppositie eist ontslag

De oppositie mag dan tekeer gaan, Johnson hoeft zich daar geen zorgen over te maken, maar wel over zijn eigen Conservatieve achterban. Die was opvallend stil tijdens het vragenuurtje. Toch is ook geweten dat daar grote ergernis heerst over het tuinfeestje en vooral ongerustheid over de politieke schade voor regering en partij.

De volgende verkiezingen komen er normaal gezien pas in mei 2024, maar als de publieke verontwaardiging nu overkookt, kan de partijtop beslissen om de schade te beperken door Johnson te vervangen als topman en als premier. Dat was eerder het geval met Margaret Thatcher in 1990 en Theresa May in 2019. Telkens slaagde hun opvolger, respectievelijk John Major en Boris Johnson, erin om met een nieuw elan de volgende verkiezingen te winnen.