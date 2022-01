Britse voedingswinkel Stonemanor in Kortenberg en Sint-Genesius-Rode moet wellicht dicht door Belgische etiketteringswetgeving

De winkels in Everberg & Sint-Genesius-Rode zullen binnenkort wellicht de deuren moeten sluiten, en dat heeft niets met de Brexit te maken. Labels op producten die verkocht worden in de EU, moeten namelijk overeenkomen met de taal van de gemeenschap waar het product verkocht wordt. De etiketten moeten dus in het Nederlands gedrukt zijn, maar dat is bij de Britse producten in Stone Manor niet het geval.

De winkel is nu nog open en wacht de uitspraak van de Belgische rechtbank af, maar het is mogelijk dat de zaak binnenkort gesloten wordt door het Federaal agentschap voor voedselveiligheid (FAVV).

Stone Manor is bijzonder populair bij Britse expats die in de omgeving van Brussel en Tervuren wonen. Bij een eventuele sluiting hoopt de winkel te kunnen heropenen in maart.