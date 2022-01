Bromfietster omgekomen na ongeval met vluchtmisdrijf in Aalst

Rond 13 uur reed een auto een bromfietster aan in de Vereeckenstraat in Gijzegem, deelgemeente van Aalst. De bestuurder pleegde daarna vluchtmisdrijf. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, en brachten de bromfietster in kritieke toestand naar het ziekenhuis. De vrouw van 77 overleed daar later.

Er waren verscheidene getuigen van het ongeval, en de lokale politie probeert nu via hen een spoor naar de dader te vinden. Intussen onderzoekt het parket de omstandigheden van het ongeval. Als ze dat wensen, kunnen de getuigen een beroep doen op het Sociaal Politioneel Team van de politie van Aalst.

De Vereeckenstraat in Gijzegem is door het ongeval een tijdlang afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, tussen de Wiezebrug in de Roland Monteynestraat tot de steenweg op Oudegem. De politie stelde een omleiding in.