Politie Antwerpen zet tips tegen internetcriminaliteit op broodzakken

Als je deze dagen bij een bakker in de stad Antwerpen een groot, lang brood koopt, is de kans groot dat dat verpakt wordt in een broodzak met een boodschap van de Antwerpse politie. Zo geeft die enkele tips mee om niet in de vallen te trappen van internetcriminelen.

"We merken dat mensen die minder mee zijn met de hedendaagse technologie en met het internet kwetsbaar zijn voor dit soort oplichting", zegt woordvoerder Willem Migom. "Omdat sociale media voor die mensen ook onbekend terrein zijn, zochten we een andere manier om hen te bereiken. Veel mensen eten graag brood en zo lukt dat dus. Op een grote broodzak heb je meer plaats voor informatie. Daarom krijg je hem voorlopig wel alleen bij een groot brood."