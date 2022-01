Burgemeester Boutersem bant sociale media een maand lang: "Ik word er niet vrolijk van"

“Je merkt ook dat de toon op sociale media helemaal anders is, je moet opletten dat je niet enkel in je digitale wereld terechtkomt. Bij het wandelen is de toon veel optimistischer. Van een uur op sociale media word ik niet noodzakelijk vrolijker.” De burgemeester blijft wel bereikbaar, al zal dat op andere manieren zijn dan via sociale media. “Zeker bij noodgevallen, dan heb ik rechtsreeks contact met brandweer of politie”, zegt Vervliet.