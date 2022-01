Anderhalf jaar en vijf golven later is hij er dan toch: zo verliep de lange lijdensweg van de coronabarometer

Nadien volgden er nog golven en heel wat plannen om een barometer of zo’n equivalent in het leven te roepen: van een plan A,B,C en paraatheidsplan over versoepelingsmenu tot contactbudget. Hierna was het even stil en door de succesvolle vaccinatiecampagne midden vorig jaar leek die barometer niet meer zo relevant. Dat was althans de hoop. IJdele hoop. Want begin december 2021 deed de zeer besmettelijke omikronvariant het aantal besmettingen in ons land aan een sneltempo stijgen. Op het Overlegcomité van 6 januari 2022 maakte premier Alexander De Croo (Open VLD) duidelijk dat de coronabarometer weer op tafel lag.