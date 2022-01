Extern mailverkeer van Defensie lag 4 weken plat na cyberaanval

Het netwerk van Defensie is inderdaad een hele tijd afgesloten van het internet", bevestigt het kabinet van defensieminister Ludivine Dedonder (PS) in de krant Het Belang van Limburg. "Dat was nodig om te kunnen controleren of alles veilig was. Sinds dinsdagmiddag kunnen er weer mails naar buiten worden gestuurd." De heropstart van het externe mailverkeer zou wel mondjesmaat gebeuren, voor een volledig herstel wordt gemikt op 12 februari.

En de problemen zijn zeker nog niet allemaal opgelost, zegt Dimitry Modaert van de vakbond VSOA in "De Ochtend" op Radio 1. "We krijgen veel reacties van het personeel dat ze nog geen toegang hebben tot de systemen. Er is zeker een administratieve impact voor het beheer van een heleboel dossiers." Militair personeel moet onder meer via WhatsApp te werk gaan en er zit vertraging op onder meer het ingeven van bepaalde prestaties en verlofaanvragen.

Modaert hekelt dat er geen duidelijke communicatie is gekomen over de aanval. "Er is communicatie geweest over het feit dat er geen impact is geweest op het operationele niveau, bijvoorbeeld op F-16's. Maar tot nu toe hebben we geen bevestiging dat er geen andere informatielekken zijn geweest."