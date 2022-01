Cliniclowns nemen schrik voor de prik weg bij kinderen in Leuvens vaccinatiecentrum: "Het deed geen pijn"

"Wij proberen door afleiding en plezier ervoor te zorgen dat kinderen zo weinig mogelijk angst en stress ervaren", zegt Valérie Van Gastel van Cliniclowns. "Dat is wat we ook doen in ziekenhuizen. Onze clowns improviseren en brengen zowel de kinderen als de ouders in een plezante sfeer. We merken dat de kinderen daardoor relaxed zijn." Dat wordt ook bevestigd door de kinderen zelf zoals de kleine Marie die een prik kreeg: "Het heeft geen pijn gedaan", vertelt ze. "Het was wel een beetje eng in het begin, maar ik dacht heel veel aan de cliniclowns en dat heeft geholpen."