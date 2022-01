Meer dan 1 kg speed en andere verdovende middelen aangetroffen bij huiszoeking in Koersel

In de afwikkeling van een onderzoek rond drugshandel werd door de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo in een woning in de Koekoekstraat in Koersel bij Beringen een huiszoeking uitgevoerd. Dankzij de hulp van een drug- en geldhond vonden de speurders meer dan 1 kg speed, 400 gr cannabis, 200 gr cocaïne, 240 kamagra-pillen en een grote hoeveelheid cash geld.

Twee mannen, een van 47 en een van 21, werden gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat in Beringen. Hun aandeel in de drughandel wordt nog verder onderzocht. De 47-jarige man werd deze voormiddag wel al voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die de Beringenaar liet aanhouden.