Eenrichtingsverkeer op de stadsring in Mechelen: wat zijn de voordelen? En welke andere Vlaamse steden hebben plannen?

Veel steden dringen momenteel het autoverkeer terug om de stad terug te geven aan de bewoners. Dat is niet toevallig. Wonen in de stad is weer helemaal in. Steden trekken jongeren aan die daar na hun studies méér dan vroeger langer blijven wonen.

Er is een demografie van jongeren die na de komst van kinderen niet langer de stad uit trekken maar er bewust blijven wonen. En er is een remigratie bezig van babyboomers die in de vorige eeuw bungalows en villa’s in het buitengebied bouwden en vandaag door de nabijheid van diensten in de stad terugkeren naar de centrumsteden.