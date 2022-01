Eiken in Bosstraat in Retie zijn gekapt, ondanks protest en verontwaardiging

“Ik schat dat ik wel driehonderd haatmails en boze berichten op Facebook ontvangen heb. De meeste van onbekenden van ver buiten Retie”, zegt schepen van Milieu Fonny Matthijs (Nieuw Retie). Maar volgens het gemeentebestuur was de kap wel degelijk nodig, omdat de wortels zich op verschillende plaatsen in de riolering en nutsleidingen hadden geboord. "Nu waren we nog net op tijd. Anders zouden we de komende jaren voor veel grotere kosten hebben gestaan."