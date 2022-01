Einde bezetting Begijnhofkerk in Brussel door mensen zonder papieren, "De leefomstandigheden zijn er te slecht"

Volgens pastoor Alliët geven ondertussen onze buurlanden het goede voorbeeld. "Duitsland, waar staatssecretaris Sammy Madhi graag naar verwijst als lichtend voorbeeld, heeft duidelijk een bocht genomen", legt Alliët uit. "De nieuwe regering daar wil dat mensen die al 5 jaar in het land zijn en werk vinden of een opleiding voor een knelpuntberoep volgen, ook papieren krijgen. Dat is de logische weg, want we zullen die mensen nodig hebben op de arbeidsmarkt."