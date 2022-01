Foorkramers willen van winterkermis in Maasmechelen een vaste afspraak maken: "Eén van de grootste van de Benelux worden"

De organisator van de winterkermis in Maasmechelen hoopt dat er de komende jaren een vervolg komt. Want de eerste editie lokte veel volk en dat was welkom na het tegenvallende kermisseizoen door de aanhoudende coronacrisis. En de ambities van initiatiefnemer Franky Drutti zijn groot: "We willen een van de grootste winterkermissen van de Benelux worden."