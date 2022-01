Geert Merchiers volgt Johan Sabbe op als procureur van Oost-Vlaanderen

Wat doet een procureur des Konings?

De procureur is de baas van een parket. In ons land zijn er 14 parketten (tot 2014 waren er dan 27, dan is er een grote fusie gebeurd). Het parket bestaat uit magistraten die onderzoeken voeren naar mogelijk strafbare feiten. Als het tot een proces komt, zijn zij de aanklagers. De procureur is hun leidinggevende.

De 14 procureurs van ons land vormen samen de Raad van procureurs des Konings. Zij brengen advies uit over hoe de wet in heel het land gelijk kan worden toegepast.