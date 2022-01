Man krijgt drie jaar cel voor gewapende overval op binnenspeeltuin Lochristi

Afgelopen zomer werd een medewerkster van binnenspeeltuin Speelmijntje in Lochristi verrast toen ze aan het afwassen was in de keuken. De zaak was op dat moment gesloten, ze was alleen aan het werk. Plots voelde ze een scherp voorwerp in haar rug en greep een gemaskerde man haar vast. De overvaller eiste de inhoud van de kassa. Daarin zat iets meer dan 800 euro. Ook het geld uit haar eigen portefeuille moest ze afgeven. Daarna sloeg de overvaller op de vlucht.