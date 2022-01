Onderzoek in Temse naar Merovingische grafsite van 1.400 jaar oud na 4 jaar afgerond

De archeologen die meewerkten waren bijzonder opgetogen toen ze dit ontdekten. "Dat springt bijna uit de grond als je die openlegt", zegt Mestdagh enthousiast. Van de lichamen zelf is er weinig overgebleven omdat de zandgrond er zeer zuur is: "In het beste geval wat grondverkleuring. De kist is in de meeste gevallen nog goed zichtbaar, en heel af en toe vinden we stukjes van tanden terug. Maar hoe het lichaam wellicht gepositioneerd was, dat kunnen we vooral afleiden uit wat we bij die lichaamsresten vinden."

