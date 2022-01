Gratis zelftesten voor kwetsbare inwoners van Kortrijk: "Kijken naar inkomen, niet naar statuut"

Kortrijk zal vanaf eind deze week 4 gratis zelftesten per maand en per persoon aanbieden aan kwestbare inwoners en leerlingen. Door de nieuwe teststrategie zijn zelftesten belangrijker dan ooit om risicocontacten op te sporen, vroeger uit isolatie te mogen of om zelfs naar school te kunnen gaan. Maar die zelftesten zijn duur voor sommige mensen. Er is al een soort tegemoetkoming voor kwetsbaren, die de test aan 1 euro kunnen kopen.