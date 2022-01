Grenspark Kalmthoutse Heide: "We gaan voor niets minder dan een erkenning tot Nationaal Park"

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is blij dat het bij de laatste zes kandidaten zit om volgend jaar erkend te worden tot Nationaal Park. "Nu gaan we een concreet masterplan opmaken. We moeten rekening houden met alle partners in dit verhaal. Ook met mensen uit de buurt die niet zo blij zijn met de komst van een Nationaal Park", zegt voorzitter Martin Groffen.

Daarmee verwijst hij naar landbouwers in de ruime regio die vrezen dat ze niet langer aan intensieve akker- of veeteelt mogen doen naast of binnen de grenzen van een toekomstig Nationaal Park. "De komende periode gaan we met de landbouw aan tafel zitten. Ze zijn bezorgd dat weten we. Tijdens die gesprekken kunnen en moeten boeren al hun grieven op tafel gooien. Dan pas kunnen we zaken uitklaren en op alles een antwoord bieden."

Kalmthout maakt zich sterk dat die missie haalbaar is. "Ik geloof dat we op een boogscheut van de Antwerpse haven een mooi Nationaal Park gaan creëren waar iedereen plezier aan kan beleven. Als we niet in staat zijn om met onze organisatie en partners voldoende draagvlak te creëren, dan zijn we niet geslaagd in onze missie", besluit Groffen.