Grootouders verrassen blokkende studenten en verwennen hen hele week met verse soep

"Het is eigenlijk een verrassing, maar ik denk toch dat hij wel vermoedt dat ik hier vandaag ben", zegt oma Annemie. "Misschien was hij aan het luistervinken, ik weet het niet. Ze hebben het niet gemakkelijk, hé. Vorig jaar was zijn eerste schooljaar in Gent en er is zoveel weggevallen. Ook aan zijn laatste jaar in het middelbaar heeft maar weinig gehad. Het is een moeilijke periode voor alle studenten, dus deze soepactie hebben ze meer dan verdiend."