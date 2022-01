Carnavalsstoeten in Lanaken worden geannuleerd: "Carnaval kan niet gevierd worden zoals het hoort"

Gisteren raakte al bekend dat ook in Kinrooi de stoeten in Molenbeersel en Ophoven dit jaar niet zullen uitrijden. In Pelt kiezen ze er voor om de stoeten uit te stellen. Daar zijn de stoeten van de krokusvakantie verplaatst naar het laatste weekend van maart en het eerste van april. In heel wat andere gemeenten wordt de komende dagen of weken een beslissing over carnaval verwacht.