Holebi's en transgenders kunnen met al hun vragen terecht bij Hallemaal Gelijk in Halle

Holebi's, transgenders of mensen die vragen hebben over hun geaardheid of lichaam, kunnen binnenkort terecht bij de vereniging Hallemaal Gelijk in Halle. Er bestaan al heel wat van dergelijke initiatieven in grotere steden, maar niet voor de mensen die in de zuidrand van Brussel wonen en die in de buurt hulp willen zoeken. Daarom gaat in Halle een onthaalwerking van start.