Iconische paal op voormalige Ford-site in Genk afgebroken: "Hij stond in de weg"

Op de voormalige Ford-terreinen in Genk is de opvallende witte paal van het imposante logo gesloopt. Het logo zelf werd eerder al weggehaald, vrij snel na de sluiting van de fabriek in december 2014. De paal stond in de weg voor de aanleg van nieuwe wegen en groen op de site. Maar enkele spanten van de bekende B-hal zullen wel bewaard blijven.