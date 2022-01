Inwoners Kessenich willen geen autovrije straat naar Nederlandse buurstadje Thorn

Het voorstel om de grensweg tussen Kessenich en het toeristische witte stadje autovrij te maken kwam van de Stichting Thorn 2030, die de leefbaarheid en het toerisme wil bevorderen. De gemeente Kinrooi ging met een bevraging na of er een draagvlak was voor dat voorstel bij de eigen inwoners. Maar dat is er niet, een petitie met meer dan 250 handtekeningen tegen het voorstel was volgens het gemeentebestuur een duidelijk signaal. De inwoners van Kessenich vreesde vooral dat ze verder zouden moeten omrijden om in Nederlands-Limburg te geraken.

De gemeente Kinrooi gaat nu samen met de buurgemeente Maasgouw bekijken hoe de weg veiliger kan gemaakt worden voor fietsers en voetgangers. Fietsers kunnen nu trouwens al gebruik maken van de autovrije fietsverbinding door de Kleizone.