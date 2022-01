Kortrijkzaan Lode wil emoties bespreekbaar maken met podcast "Boys don't cry"

"Als ik zo'n ontroerende verhalen hoor, dan kan ik het zelf moeilijk droog houden," gaat Lode verder. "Het is ook net gezond dat jongens en mannen emoties kunnen uiten. We zijn ook allemaal maar van vlees en bloed. En huilen is een functie van ons lichaam, dus dat mag best wat meer gebeuren. Ik denk niet dat de podcast met deze afleveringen volledig afgesloten is. Waarschijnlijk zullen er uit deze verhalen nog nieuwe getuigenissen opduiken."

Emoties blijven volgens Lode nog te vaak in de taboesfeer hangen. "Wat Stromae bijvoorbeeld afgelopen week deed, was erg ontroerend. De wereld raast aan zo'n hoog tempo aan ons voorbij, dus het is goed dat iemand zoals hij even stilstaat bij de moeilijke tijden. Ik kan alleen maar toejuichen dat hij zo eerlijk durft zijn en zijn masker laat vallen."



Luisteren naar de podcast doe je via de website van Boys Don't Cry of via Spotify en Apple Podcast.