Leerlingen van Sint-Jozef uit Ieper knutselen Ieperse skyline zoals kunstenaar Strook

3 weken lang waren de leerlingen iedere donderdag bezig met het verkennen en namaken van de skyline van Ieper. Laure Deltour (10) baseerde zich op het oude hutje op de Vismarkt van Ieper: "We hebben hiervoor eerst veel rondgewandeld in Ieper en veel foto's gemaakt. Daarna mochten we zelf iets uitkiezen. Ik vond dit heel leuk, want ik wil later zelf illustrator worden". "Ik heb gekozen voor de Rijselpoort en vind het super hoe het uitgedraaid is", vult Ward Goudeseune (10) aan. "Het was leuk om nog eens iets met de beide klassen van het 5de leerjaar samen te doen."

"Maar het was zeker geen simpel project." Dat vertelt leerlinge Eve Linseele (10): "We moesten eerst met houtskool een tekening maken en verschillende vlakken kleuren. Daar moesten we de verschillende patronen uithalen en die terugvinden of maken uit houtafval. Uiteindelijk moesten we alles op de juiste manier plakken om een mooi kunstwerk te krijgen." Johny, de klusjesman van de school zorgde voor de gepaste achtergrond in hout en volledig in de stijl van Strook.