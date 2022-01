Leerlingen vrije basisschool Kuurne blazen bellen voor verjaardag van overleden klasgenootje Lisa

Naast de zeepbellenactie werden er ook sterren met de namen van alle leerlingen in de boom van Lisa gehangen. "De klasgenoten van Lisa hebben een tijdje geleden, samen met haar ouders, een boom geplant in het Heulebeekdomein", vertelt directeur Desmet. "Daar hebben we vandaag per klas een ster in gehangen met alle namen van de kinderen erop. Op die manier willen we Lisa meenemen doorheen de school en betrekken we haar bij de belangrijke gebeurtenissen van haar klasgenootjes."