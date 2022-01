Limburgse bedrijven optimistisch voor 2022, maar maken zich zorgen over  personeelstekort en materiaalschaarste

Ook Ruben Lemmens van VKW Limburg haalt aan dat er enkele duidelijke werkpunten zijn. "De Vlaamse regering kreeg de slechtste score sinds de start van de rondvraag en dat verbaast ons niet", begint hij scherp. "Het is niet genoeg om veel geld te geven, wat de overheid zeker wel gedaan heeft. Het is minstens even belangrijk om efficiënt te werk te gaan en meer informatie te geven over stijgende loonkosten en over het energiebeleid. De burger wil ook weten hoe dat zit. Waarom organiseren we daar geen maandelijks Overlegcomité over?"