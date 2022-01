Lokeren gaststad BK veldrijden 2023: "Apetrots dat ze de weg naar onze prachtige stad hebben gevonden!"

Lokeren startte in 2020 met de Vélokeren-campagne om volop in te zetten op koning fiets. "Met het BK veldrijden volgend jaar zal die campagne een fantastische finale hebben", zegt schepen van sport, Marjoleine de Ridder. "We willen de Lokereraars massaal naar Park ter Beuken krijgen voor het BK cyclocross. En we lanceren de komende maanden verschillende initiatieven rond fietsen. Er komt een expo rond de geschiedenis van het wielrennen in Lokeren, er is in maart de Omloop van het Waasland, en we hebben in de zomermaanden rond Festivélo ook wat actievere fietsmomenten. Vanaf de herfst gaat het dan in volle rechte lijn richting BK."

Lokeren kan ook rekenen op een gemotiveerde meter en peter voor de campagne rond het BK: veldrijdster Nele De Vos en aanstormend wielertalent Rune Herregodts. Ze wonen al lang in Lokeren en zetten hun schouders onder de campagne om zo veel mogelijk mensen op de fiets te krijgen, "want het is echt wel voor iedereen belangrijk om veel te bewegen".