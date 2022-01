Meer en meer patiënten dagen niet op voor afspraak bij dokter, tandarts of andere therapeuten: "Niet door corona"

Patiënten die hun afspraak bij de dokter, tandarts of een therapeut vergeten: het is een oud zeer. Maar ondanks de intussen ingeburgerde herinneringsmails of - sms'jes, groeit het probleem. "En dat komt niet door corona", benadrukt psychiater Lieve Dams uit Heusden-Zolder. 'Ik merk dat mensen die in quarantaine zitten of wachten op een testresultaat meestal wel de moeite doen om op voorhand te verwittigen. En dan kunnen we daar rekening mee houden en andere patiënten laten komen."