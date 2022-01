Moeten we corona weldra "vergriepen"? "Nog te vroeg om in te schatten wanneer zo'n aanpak aan de orde is" 

"De ziekte blijkt dus minder ernstig te zijn en dus moeten we ons daar mentaal op beginnen in te stellen. Dit is iets wat we kennen. Dit komt meer in de buurt van wat een griep kan geven en wat we ieder jaar zullen zien", vertelt hij aan HLN. Toch mogen we de griep niet onderschatten. "We moeten ons mentaal voorbereiden dat we dubbel zoveel doden kunnen hebben, maar daar zullen we de hele maatschappij niet voor op stelten zetten."