Mogelijke btw-verlaging op energie: oplossing voor energiearmoede of doekje voor het bloeden?

Michel Maus pleit al langer voor een lager btw-tarief voor energie. "Als je puur kijkt naar de opbouw van de btw, dan is het zo dat de btw een algemeen tarief heeft van 21 procent. Daarnaast zijn er de verlaagde tarieven van 12, 6 en 0 procent die bedoeld zijn voor basisproducten en basisdiensten. Energie is duidelijk een basisproduct. Het is absurd dat het al die tijd al op 21 procent belast wordt op btw."

Volgens Maus is het ook niet uit te leggen waarom steenkool belast wordt aan 12 procent en aardgas en elektriciteit niet. "Als we puur btw-technisch kijken, zouden we allemaal moeten overstappen naar steenkool omdat we dan een lager btw-tarief hebben. Dat is uiteraard absurd."