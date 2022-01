Mondmaskers buiten opnieuw verplicht op openbare plaatsen in Drogenbos

De mondmaskerplicht in Drogenbos geldt sinds deze week ook op openbare speeltuinen, in het natuurgebied Het Moeras, op de begraafplaats, in schoolomgevingen en op alle openbare parkings.

“De coronacijfers stijgen ook in Drogenbos. We hopen dat iedereen de basisregels respecteert”, klinkt het bij het gemeentebestuur, “maar we nemen ook extra lokale maatregelen, zoals de uitbreiding van de mondmaskerplicht.”