7 jaar na "Een klein leven" is Hanya Yanagihara terug met "Naar het paradijs": "Boeken lijken in niks op elkaar"

"En tegelijkertijd is er ook in elk van die verhaallijnen iets met een virus aan de hand. Dat is volledig toevallig zegt Yanagihara zelf. In het eerste hoofdstuk zijn er ouders gestorven aan een virus, in het tweede hoofdstuk is er een aidspandemie, en in het derde hoofdstuk is de wereld min of meer aan het vergaan door verschillende opeenvolgende pandemieën. In die wereld zoeken die mensen naar een zinvol bestaan."