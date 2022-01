NAVO bereid om te praten met Rusland over wapenbeheersing, maar niet over wie er bij de NAVO mag

Volgens NAVO-topman Stoltenberg wil de alliantie bekijken of en hoe er gesprekken kunnen worden gestart over wapenbeheersing, met name over raketten. Ook over procedures om misverstanden te voorkomen en risico's af te bouwen, wil de NAVO aan tafel zitten met Rusland. Maar van een belofte dat ze niet verder zal uitbreiden, kan geen sprake zijn. Het is aan landen zelf om te kiezen of ze willen aansluiten. De NAVO gaat dus niet in op de dwingende eis van de Russische president Poetin, dat lidmaatschap van Oekraïne of Georgië voor eens en altijd wordt uitgesloten.

Volgens adjunct-minister Wendy Sherman, die voor de VS aan tafel zat, ligt de bal nu overduidelijk in het kamp van de Russen. De NAVO biedt aan om gesprekken te beginnen, Moskou moet nu kleur bekennen. "Als Rusland nu wegloopt van de onderhandelingstafel, dan zal het duidelijk zijn dat ze het nooit ernstig meenden met het diplomatieke pad. Daarom bereiden wij ons collectief voor op elke mogelijke ontwikkeling."

Sherman gaf openlijk toe dat ze twijfelde aan de oprechtheid van de Russische diplomatieke inspanningen. Bovendien is het volgens haar moeilijk om in de diplomatieke goede bedoelingen van Moskou te geloven wanneer er tegelijk 100.000 Russische soldaten aan de grens met Oekraïne staan opgesteld en militaire oefeningen houden met echte munitie. "Waar gaat dit om? Gaat dit om een invasie, of om intimidatie? Is het hen te doen ondermijnend op te treden? Ik weet het niet", zei Sherman. "Maar het draagt er niet toe bij dat we diplomatieke oplossingen vinden."