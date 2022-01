CHECK - Neen, een Afghaanse postbode wordt niet minder belast dan zijn Vlaamse collega

Kan het dat een postbode met Afghaanse achtergrond maar dertig euro inlevert op zijn brutoloon? En is dat dan structureel minder dan dat van een postbode die al zijn hele leven hier woont en werkt?

Het was een interview met acteur Andy Peelman, bekend van zijn rollen in VTM-series "De Buurtpolitie" en "Ze zeggen dat...", dat deze week veel stof deed opwaaien. In het gesprek, dat oorspronkelijk in weekblad Primo stond en begin deze week werd overgenomen door Het Laatste Nieuws, maakt de acteur gewag van een systeem dat "hardwerkende Vlamingen benadeelt". Peelman heeft het over een brutoloon van 1.870 euro waar netto 1.840 euro van overblijft. Een miniem verschil van dertig euro dus. "Je kan dat die Afghaanse man niet kwalijk nemen. Als wij ons profijt kunnen doen, zullen we het ook niet laten. Maar het is die ongelijkheid die voor onvrede zorgt."

VRT NWS kon een loonfiche van de postbode voor de maand mei 2021 inkijken. Peelman wenste niet in te gaan op de vraag hoe hij aan de fiche is geraakt. In het loonbriefje is sprake van een brutoloon van 1.868,52 euro. Het nettoloon bedraagt 1851,62 euro. Een verschil van net iets minder dan 17 euro dus. Inderdaad weinig. Maar dat komt, zoals vermeld op de fiche, vooral door een hoge regularisatie (soort correctie op het loon van de maand daarvoor, red.) en een RSZ-korting. Die stuwen het nettobedrag op het einde van de maand opnieuw de hoogte in. Van een minimaal verschil is op deze loonfiche dus wel degelijk sprake.