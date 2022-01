Niet alle Mechelaars enthousiast over plannen voor vernieuwde Vesten

Gisèle Van Immerseel van kapsalon Per Lei op de Schuttersvest is niet zo enthousiast over de nieuwe plannen voor de Vesten. "Voor mensen die minder goed te been zijn, wordt het moeilijk. Meer groen en meer plaats voor fietsers en voetgangers is een goede zaak maar het wordt almaar moeilijker om de stad met de auto te bereiken. Ik vind dat je nog altijd met de auto naar de stad moet kunnen komen. Ik heb veel klanten die met de auto komen. Gaan zij nog makkelijk hier geraken?"