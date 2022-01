Nieuw minimumattest voor oude huurwoningen in Brugge: "Maar 1 op de 4 oudere woningen voldoet aan de normen"

Eigenaars die in Brugge een woning willen verhuren, zullen vanaf nu met een attest moeten bewijzen dat het gebouw volledig in orde is. De stad legt voor dat attest enkele minimumnormen op rond veiligheid, gezondheid, isolatie en comfort.

Het stadsbestuur doet dit omdat uit een eerdere steekproef blijkt dat maar 1 op de 4 oudere huurwoningen in Brugge voldoet aan die minimumnormen. "Het meest voorkomende dat nu niet in orde is, is bijvoorbeeld dat er niet op elke verdieping een rookmelder hangt of dat de kachels en ketels niet gekeurd zijn", zegt schepen van Huisvesting, Franky Demon (CD&V). "Maar dat kan ook bijvoorbeeld een te lage borstwering aan de ramen zijn, waardoor kinderen naar buiten kunnen vallen. Of wasmachines die te dicht bij het bad staan. Soms bestaan er ook ruimtes die op dit moment onmogelijk verlucht kunnen worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daar moet de eigenaar oplossingen voor zoeken."

Wie in Brugge een huis verhuurt dat jonger is dan 20 jaar kan zo'n attest aanvragen, maar dat is niet verplicht.