Nieuw logo Leuven verdeelt de stad: van "automerk" tot "kunstig"

We lieten het oude en het nieuwe logo van Leuven aan voorbijgangers in de straten van Leuven zien en vroegen om hun mening: “Ik vind het oude mooier omdat het stadhuis van Leuven er op staat”, zegt een vrouw. “Het nieuwe logo is te abstract en heeft weinig met Leuven te maken.” Ook een andere vrouw deelt die mening: “Ik vind het op zich wel heel kleurrijk, maar ik herken er niets van Leuven in. Dat vind ik precies wel een beetje jammer."

Gemengde reacties ook bij deze voorbijganger: “Modern, vrolijk, maar ik denk dat ik toch het oude logo verkies, misschien omdat dat ook wel een beetje vertrouwd is. Maar ik vind het wel leuk, het nieuwe is kunstig.” Bij anderen roept het nieuwe logo associaties op met een automerk of een paasei.

Maar er waren hier en daar ook positievere meningen: “Ik vind het heel mooi en ik kan het wel appreciëren. Er zit meer kleur in, dit is moderner”, zegt een vrouw. En nog iemand anders: “Ik vind de verschillende kleurtjes wel iets hebben, het is eerder een leuk logo. De link met de stad is er evenwel niet, maar dat hoeft niet altijd. Het logo is esthetisch mooi en de naam staat er onder.”