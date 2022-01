Noord-Korea voert derde rakettest uit op een week, onder toezicht van de leider Kim Jong-un

Vorige week had Noord-Korea al een test uitgevoerd met wat het een "hypersonische" raket noemde. Gisteren was er een nieuwe rakettest, dit keer met een gewone ballistische raket. Vandaag was er volgens Pyongyang dus een nieuwe test met een hypersonische raket. Opvallend was dat de staatstelevisie dit keer beelden toonde van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn zus Kim Yo-jong die de test volgden.