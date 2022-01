Ontsnapte wallaby Skippy al enkele keren gespot in Lichtaart: "Ik hoop dat hij niet aangereden wordt"

In de nacht van maandag op dinsdag zag Skippy zijn kans om te ontsnappen uit zijn kooi in de Kinderboerderij naast het recreatiedomein aan de Kleine Nete. Sindsdien wordt het dier regelmatig in de omgeving opgemerkt door voorbijgangers. Het dier vangen is een ander paar mouwen. "Elke keer als we een melding krijgen, sturen we de dierenarts erop af. Hij moet het dier dan verdoven om hem te vangen. Voorlopig is Skippy onze elke keer te snel af", vertelt mede-uitbater Nick Smets.