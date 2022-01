Ook dit jaar geen carnaval in Dendermonde en Hamme

In samenspraak met het stadsbestuur in Dendermonde, en het gemeentebestuur van Hamme, hebben de carnavalscomités beslist om ook dit jaar geen groot carnavalsfeest te houden. Het is niet mogelijk om dat te organiseren op een coronaveilige manier, zo zeggen ze.

Dus er komen geen stoeten en grote feesten in Dendermonde en deelgemeente Baasrode, en ook niet in Hamme en deelgemeente Moerzeke/Kastel.