Philips moet miljoenen opzijzetten wegens problemen met slaapapneu-apparaten

Philips riep eerder 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten terug naar de fabriek. In een handelsupdate meldt Philips dat ongeveer 5,2 miljoen apparaten bij de kwestie betrokken zijn. Daarbij kost het Philips ook meer geld om de apparaten terug naar de fabriek te krijgen.

Voor de terugroepactie had het bedrijf al 500 miljoen euro gereserveerd. Mogelijk komen daar nog schadeclaims van gebruikers bovenop. Met name in de Verenigde Staten zijn daar al rechtszaken over aangespannen.

Philips houdt voor het slotkwartaal van 2021 ook rekening met een veel lagere omzet dan waar het eerder op rekende. Naast gestegen kosten voor vrachtvervoer kampt het bedrijf ook met problemen in de toeleveringsketen. Dan gaat het onder meer om tekorten van elektronische componenten en krapte in de vrachtcapaciteit. Daarnaast stellen ook klanten de installatie van apparatuur uit.